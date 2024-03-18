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20:23, 18 марта 2024Мир

Замглавы МИД отреагировал на информацию о госпитализации

Рябков на фоне слухов о госпитализации заявил, что прекрасно себя чувствует
Начало событий в новости Стало известно о возможном ухудшении здоровья Рябкова
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков отреагировал на информацию о своей госпитализации из-за инфаркта. Комментарий российского дипломата публикует РЕН ТВ.

В сети начала распространяться новость о том, что Рябков якобы находится в тяжелом состоянии и доставлен в реанимацию, минуя приемное отделение.

«Я себя чувствую прекрасно, чего и вам желаю», — заявил в комментарии телеканалу Рябков.

Ранее Baza опубликовала информацию, что Рябков попал в реанимацию с инфарктом в ночь на 17 марта. По данным издания, у российского дипломата сильно давило в груди. Врачи диагностировали острый инфаркт миокарда.

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      Варвара Кошечкина
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