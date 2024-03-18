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20:13, 18 марта 2024Мир

Стало известно о возможном ухудшении здоровья Рябкова

Стало известно о возможном тяжелом состоянии здоровья Рябкова
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Замглавы МИД России Сергей Рябков якобы мог попасть в реанимацию с инфарктом миокарда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На данный момент времени МИД России не подтвердил информацию о состоянии дипломата. «Лента.ру» направила соответствующий запрос в министерство.

Ранее стало известно о якобы возможном ухудшении здоровья короля Великобритании Карла III. Информация была опровергнута Букингемским дворцом и оказалась фейком.

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      Максим Габриелян
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