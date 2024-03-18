Стало известно о возможном ухудшении здоровья Рябкова

Стало известно о возможном тяжелом состоянии здоровья Рябкова

Замглавы МИД России Сергей Рябков якобы мог попасть в реанимацию с инфарктом миокарда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На данный момент времени МИД России не подтвердил информацию о состоянии дипломата. «Лента.ру» направила соответствующий запрос в министерство.

Ранее стало известно о якобы возможном ухудшении здоровья короля Великобритании Карла III. Информация была опровергнута Букингемским дворцом и оказалась фейком.