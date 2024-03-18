Заяц выбежал на взлетную полосу и бросился под самолет в российском городе

В аэропорту Минеральных Вод заяц бросился под самолет авиакомпании «Азимут»

Заяц выбежал на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Минеральных Вод и бросился под самолет авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 18 марта, с лайнером Sukhoi Superjet 100, который прибыл в российский город из казахстанского Актау. На борту находилось 88 пассажиров.

По данным источника, заяц пытался перебежать ВПП, но угодил под воздушное судно после его посадки. Пилоты доложили диспетчерам о столкновении. Сотрудники аэропорта осмотрели полосу и убрали останки животного.

Ранее полеты пассажирского самолета SriLankan Airlines приостановили на три дня из-за крысы, замеченной на борту. Работники авиакомпании были вынуждены проверить, не повредил ли грызун детали лайнера.

