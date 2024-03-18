Жена Дмитрия Тарасова показала откровенное видео с мужем

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, «вторая вице-мисс Россия — 2014», модель Анастасия Костенко показала откровенное видео с мужем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале на размещенных кадрах 29-летняя манекенщица предстала в черном мини-платье с цветочным принтом и разрезом, а также в остроносых красных туфлях на высоких каблуках и с уложенными в пучок волосами. Затем она позировала в нижнем белье с распущенными прядями. При этом знаменитость села на колени к возлюбленному, повернувшись к нему лицом.

В подписи модель поздравила супруга с 37-летием, адресовав ему стихотворение.

В январе Костенко показала фото в бикини до пластической операции по увеличению груди.