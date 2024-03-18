Жена Джастина Бибера снялась в нижнем белье и была обругана в сети

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли снялась для новой коллекции нижнего белья Victoria's Secret и была обругана в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 27-летняя манекенщица показала подтянутую фигуру в кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов с полупрозрачными вставками. Также она примерила оранжевые туфли с меховой аппликацией и уложила волосы в объемную прическу.

Поклонники не оценили данную съемку, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Почему ты всегда голая?», «Форма как у картонной коробки», «Правда, остановись. Никто не хочет тебя видеть в нижнем белье», «Не знаю, что чувствует Джастин, когда мужчины смотрят на его полуголую жену», «В этом образе нет ничего сексуального», — высказывались они.

Ранее Хейли Бибер отреагировала на слухи о разводе с супругом. Тогда модель заявила, что появившаяся в сети информация об их ссорах с Джастином — ложь, а факты выдуманы.