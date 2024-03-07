Жена Джастина Бибера отреагировала на слухи о разводе

Супруга американского певца Джанстина Бибера Хейли отреагировала на слухи об их разводе. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 27-летней манекенщицы (на момент написания новости публикация была удалена), появившаяся в сети информация об их ссорах с мужем — ложь, а факты выдуманы. «Возможно, вам забавно подпитывать эти истории, но просто знайте, что они лживы. Извините, что испортила это», — заключила она.

Ранее в марте отец Хейли Бибер Стивен Болдуин взволновал фанатов просьбой помолиться за дочь. 57-летний актер разместил ролик с супругом манекенщицы Джастином Бибером, на котором тот играет на гитаре и исполняет песню.

В феврале Джастина и Хейли Бибер заподозрили в разводе. Как заявил инсайдер, имя которого не раскрывается, манекенщица достигла переломного момента в отношениях с исполнителем.