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12:48, 1 марта 2024Ценности

Отец Хейли Бибер взволновал фанатов просьбой помолиться за дочь

Hailey Bieber and Justin Bieber

Hailey Bieber and Justin Bieber. Фото: IMAGO / RW / Globallookpress.com

Отец американской модели Хейли Бибер Стивен Болдуин взволновал фанатов просьбой помолиться за дочь. Соответствующий пост появился в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летний актер разместил ролик с супругом манекенщицы Джастином Бибером, на котором тот играет на гитаре и исполняет песню. При этом отец Хейли призвал поклонников помолиться не только за его дочь, но и за зятя.

«Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку и вознесите небольшую молитву, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу», — написал он.

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Пользователи сети, в свою очередь, отреагировали на публикацию в комментариях. «Мы за них помолимся», «Пускай Господь нас услышит», — написали они.

В феврале Джастина и Хейли Бибер заподозрили в разводе. Как заявил инсайдер, имя которого не раскрывается, 27-летняя манекенщица достигла переломного момента в отношениях с 29-летним исполнителем.

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      Екатерина Ештокина
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