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19:25, 9 февраля 2024Ценности

Джастина и Хейли Бибер заподозрили в разводе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Канадского певца Джастина Бибера и его супругу Хейли заподозрили в разводе после слухов о ее беременности. Соответствующую информацию публикует издание In Touch Weekly.

Как заявил инсайдер, имя которого не раскрывается, 27-летняя манекенщица достигла переломного момента в отношениях с 29-летним исполнителем.

«Джастин навязчив и очень полагается на нее в плане своего эмоционального и психологического благополучия. Бывают моменты, когда Хейли просто хочет покончить с этим, чтобы снова побыть одна», — рассказал источник.

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При этом он уточнил, что пара уже пережила много взлетов и падений, связанных с вопросом о детях, а также с прошлыми отношениями Бибера с актрисой Селеной Гомес. «Друзья удивлены, что они продержались так долго», — высказался инсайдер.

Среди прочего, ранее модель заподозрили в беременности после прогулки в мешковатой одежде. Хейли Бибер заметили в Торонто в широких серых штанах и черном объемном свитере.

В январе Натали Портман заподозрили в разводе из-за одной детали ее образа. 42-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в вечернем платье черного цвета с вырезом в области декольте.

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      Екатерина Ештокина
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