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08:30, 18 марта 2024Среда обитания

Цукерберг тайно избавился от дома в Калифорнии

Real Deal: Марк Цукерберг тайно продал свое поместье в Калифорнии за $29,6 млн
Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Глава корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг тайно избавился от собственности в штате Калифорния. Сделка принесла медиамагнату 29,6 миллиона долларов, пишет The Real Deal.

По данным издания, роскошное поместье в Вудсайде, которым миллиардер обзавелся два года назад, перешло компании Toy Balloon. Имя настоящего владельца было скрыто за ширмой анонимных организаций. На одну из них, A7P Trust, как оказалось, уже зарегистрирован частный самолет Цукерберга.

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Дом возведен на участке площадью 1,4 гектара. Экстерьер выполнен в европейском стиле. На 446 квадратных метрах разместились четыре спальни, три ванных, семейная комната, открытая гостиная и кухня шеф-повара. Прямо из столовой можно выйти во двор. Возле дома оборудован бассейн, джакузи, спа-зона и камин. Поблизости располагается просторный гараж. Кроме того, особняк оснащен несколькими станциями для зарядки электрокаров.

Как напоминает New York Post, инвестиционный портфель Цукерберга включает недвижимость в Калифорнии и на Гавайях стоимостью 320 миллионов долларов. Еще одно калифорнийское поместье основатель Facebook (соцсеть запрещена в РФ) продал в 2022 году за 31 миллион долларов. Теперь у бизнесмена в «золотом штате» остался лишь особняк в Пало-Альто размером с полквартала.

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      Виктория Клабукова
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