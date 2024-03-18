Звезда «Эйфории» вышла в свет в оголяющем грудь топе

Американская актриса Сидни Суини появилась на премьере фильма «Омен. Непорочная» в откровенном наряде. Снимки фотографов публикует Page Six.

26-летняя звезда «Эйфории» вышла в свет в белом топе люксового бренда Balmain, выполненном в виде рук, которые держали букет цветов. На размещенных кадрах видно, что оголяющий тело топ она дополнила классическими черными брюками. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что мероприятие проходило в Лос-Анджелесе.

В январе пользователи сети раскритиковали супермодель Кейт Мосс за образ Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Тогда 50-летняя манекенщица снялась в рекламе косметического бренда Charlotte Tilbury.

