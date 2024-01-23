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18:20, 23 января 2024Ценности

В сети раскритиковали фото Кейт Мосс в образе Мэрилин Монро

Кадр: Charlotte Tilbury Beauty / YouTube

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в образе актрисы Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», и ее раскритиковали в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что 50-летняя манекенщица снялась в рекламе косметического бренда Charlotte Tilbury. На размещенных кадрах она предстала в ярко-розовом облегающем мини-платье без бретелей, оперных перчатках и с массивным колье на шее и серьгами-подвесками. Кроме того, знаменитость уложила волосы волнами и накрасила губы помадой в тон наряду.

Читатели издания оценили съемку в комментариях под публикацией. «Фото обработаны в редакторе до такой степени, что модели выглядят как творения искусственного интеллекта», «Мосс даже близко не приблизилась к харизме и красоте Монро», «Не подходит образ», «Почему модели не могут создавать собственные образы, а не пытаться копировать знаменитостей? Мэрилин Монро была уникальной», «Никогда с ней не сравнится», — заявили юзеры.

Ранее в январе Кейт Мосс отметила свое 50-летие в прозрачном наряде. Папарацци сняли манекенщицу в черном кружевном облегающем макси-платье с длинными рукавами.

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      Карина Черных
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