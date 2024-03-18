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09:05, 18 марта 2024Ценности

Звезду сериала «Ход королевы» сняли на улице без макияжа

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Папарацци сняли американо-британскую актрису и модель Аню Тейлор-Джой без макияжа на улице в Лос-Анджелесе, США. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

27-летнюю звезду сериала «Ход королевы» запечатлели у автомобиля в светло-сером спортивном костюме. Так, ее наряд состоял из укороченной кофты с длинными рукавами на молнии и широких расклешенных брюк.

Кроме того, знаменитость надела черные кеды и взяла с собой объемную прямоугольную сумку. В то же время артистка распустила волосы и продемонстрировала естественную внешность, отказавшись от косметики на лице.

В феврале Аня Тейлор-Джой снялась топлес и показала фото фанатам. Она предстала перед камерой, позируя на фоне стены в поясе-корсете, который подчеркивал ее талию.

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      Алина Гостева
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