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04:00, 27 февраля 2024Ценности

Звезда сериала «Ход королевы» снялась топлес

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой снялась топлес и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

27-летняя звезда сериала «Ход королевы» предстала перед камерой, позируя на фоне стены в поясе-корсете, который подчеркивал ее талию. Также знаменитость надела колготки, а обнаженную грудь прикрыла скрещенными руками.

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Данная одежда стала частью образа, в котором артистка пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Нью-Йорке, США. Так, она посетила мероприятие в двухслойном макси-платье бренда Maison Margiela.

Ранее в феврале известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова также показала фанатам фото топлес.

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      Карина Черных
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