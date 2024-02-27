Звезда сериала «Ход королевы» снялась топлес

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой снялась топлес и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

27-летняя звезда сериала «Ход королевы» предстала перед камерой, позируя на фоне стены в поясе-корсете, который подчеркивал ее талию. Также знаменитость надела колготки, а обнаженную грудь прикрыла скрещенными руками.

Данная одежда стала частью образа, в котором артистка пришла на премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Нью-Йорке, США. Так, она посетила мероприятие в двухслойном макси-платье бренда Maison Margiela.

Ранее в феврале известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова также показала фанатам фото топлес.