Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:14, 19 марта 2024Из жизни

Рыбак выловил 20 килограммов наркотиков

The Thaiger: рыбак выловил 20 килограммов наркотиков у берегов Таиланда

Фото: Sergio Moraes / Reuters

Рыбак выловил у берегов провинции Районг в Таиланде 20 килограммов наркотиков и сразу же сообщил о находке полиции. Об этом пишет The Thaiger.

Во вторник, 19 марта, 54-летний Сомчай рыбачил между островами Мун Най и Мун Кланг в Сиамском заливе. Во время работы он заметил в воде большой пластиковый пакет, в котором лежало несколько свертков, запакованных в черную оберточную бумагу с золотой и серебряными рыбками и китайскими иероглифами. Сомчай заподозрил, что нашел наркотики, выловил пакет, отвез домой и вызвал полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители осмотрели находку и подтвердили подозрения рыбака: в свертках оказались кристаллы запрещенного наркотического вещества метамфетамина. Более того, выяснилось, что маркировка на них была такой же, как на пакетах, найденных на пляже неподалеку за несколько дней до этого.

Материалы по теме:
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям.Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?
4 декабря 2023
За наследство Короля кокаина началась война. Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?
За наследство Короля кокаина началась война.Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?
31 августа 2023
«Или ты в картеле, или в дерьме» Почему в Мексике все больше девушек-преступниц, чья жестокость пугает даже мужчин?
«Или ты в картеле, или в дерьме»Почему в Мексике все больше девушек-преступниц, чья жестокость пугает даже мужчин?
25 декабря 2023

Всего полицейские изъяли у Самчая 20 свертков, в каждом из которых был примерно килограмм метамфетамина. Участковый полицейский поблагодарил рыбака за бдительность и отметил, что такие люди, как он, играют важнейшую роль в борьбе с незаконной торговлей наркотиками.

Ранее сообщалось, что на пляжи Австралии вынесло 124 килограмма кокаина. Полиция узнала о подозрительных находках от отдыхающих.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер комментатор Василий Уткин

      На насосной станции в Новой Москве нашли тело еще одного младенца

      Рыбак выловил 20 килограммов наркотиков

      Глыба льда с военкомата рухнула на голову россиянина

      В Палестине потребовали от ФИФА ввести санкции в отношении Израиля

      Одна из крупнейших авиакомпаний Азии захотела снова летать в Россию

      Россиянам рассказали о налоговых вычетах в 2024 году

      Названы кандидаты на отправку в зону СВО из российских тюрем и СИЗО

      На Украине назвали сроки снижения призывного возраста

      В ООН прокомментировали заявления об отправке французских войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше