The Thaiger: рыбак выловил 20 килограммов наркотиков у берегов Таиланда

Рыбак выловил у берегов провинции Районг в Таиланде 20 килограммов наркотиков и сразу же сообщил о находке полиции. Об этом пишет The Thaiger.

Во вторник, 19 марта, 54-летний Сомчай рыбачил между островами Мун Най и Мун Кланг в Сиамском заливе. Во время работы он заметил в воде большой пластиковый пакет, в котором лежало несколько свертков, запакованных в черную оберточную бумагу с золотой и серебряными рыбками и китайскими иероглифами. Сомчай заподозрил, что нашел наркотики, выловил пакет, отвез домой и вызвал полицию.

Прибывшие на вызов правоохранители осмотрели находку и подтвердили подозрения рыбака: в свертках оказались кристаллы запрещенного наркотического вещества метамфетамина. Более того, выяснилось, что маркировка на них была такой же, как на пакетах, найденных на пляже неподалеку за несколько дней до этого.

Всего полицейские изъяли у Самчая 20 свертков, в каждом из которых был примерно килограмм метамфетамина. Участковый полицейский поблагодарил рыбака за бдительность и отметил, что такие люди, как он, играют важнейшую роль в борьбе с незаконной торговлей наркотиками.

Ранее сообщалось, что на пляжи Австралии вынесло 124 килограмма кокаина. Полиция узнала о подозрительных находках от отдыхающих.