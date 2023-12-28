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21:08, 28 декабря 2023Из жизни

Загадочные пакеты с кокаином вынесло на пляж перед отдыхающими

На пляжи Австралии вынесло 124 килограммовые упаковки кокаина

Кадр: NSW Police

В Австралии полиция расследует обстоятельства появления на пляжах штата Новый Южный Уэльс загадочных упаковок с кокаином. Об этом сообщает News.com.au.

Первый звонок в полицию поступил с пляжа Маджента между городами Ньюкасл и Сидней в пятницу, 22 декабря. Около 20:00 отдыхающий заявил, что обнаружил некий подозрительный предмет. Прибывшие на место полицейские обнаружили большой сверток, в котором лежало 39 килограммовых упаковок наркотика.

Во вторник, 26 декабря, на севере Сиднея была найдена синяя пластиковая бочка, в которой находились еще 39 пакетов с кокаином. Вечером того же дня в полицию Ньюкасла позвонили с одного из пляжей и сообщили о крупном свертке, в котором было еще 39 упаковок. Перед этим, в воскресенье, семь отдельных килограммовых с наркотиком вынесло еще на несколько пляжей между Сиднеем и Ньюкаслом.

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В общей сложности полиция обнаружила на побережье 124 килограмма кокаина. Наркотик был отправлен на экспертизу. В данный момент правоохранители не знают, откуда он взялся в водах Нового Южного Уэльса и сколько всего наркотика может быть разбросано по побережью.

Представители полиции поблагодарили отдыхающих, которые сдали наркотики. В данный момент правоохранители проверяют все пляжи между Сиднеем и Ньюкаслом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыбак нашел огромную партию кокаина при помощи чаек. Птицы сидели на контейнерах, к которым были привязаны брикеты наркотика.

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      Никита Савин
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