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15:53, 16 октября 2023Из жизни

Чайки привели рыбака к огромной партии кокаина

Рыбак из Великобритании нашел партию кокаина при помощи чаек

Фото: Jitendra Prakash / Reuters

Британский рыбак вышел в море и при помощи чаек нашел огромную партию кокаина. Об этом пишет Daily Mirror.

Житель острова Уайт, Великобритания, Рон Рапп отправился на рыбалку вместе с семьей. Их лодка встала на якорь недалеко от побережья с крутыми меловыми скалами, известного как Нидлс, или «Иглы». Именно в этот момент Рапп заметил группу чаек неподалеку.

Птицы сидели на чем-то, что плавало в воде, и ныряли оттуда за рыбой. Когда Рапп подплыл ближе, он увидел две пустых канистры, к которым были привязаны три плотно упакованных брикета. Мужчина знал, что не так давно партию наркотиков вынесло на пляжи острова Уайт и на побережье в графстве Дорсет, поэтому сразу связался с береговой охраной. Оказалось, что чайки действительно привели его к наркотикам.

«Примерно через час после звонка к нам приехал полицейский катер с мигалками, что было для нас в новинку. Они достали брикеты из воды и подтвердили наши подозрения. После этого нам удалось поймать немного рыбы, так что день получился неплохой... Хотя, конечно, самым крупным уловом оказались наркотики на миллион долларов (97,4 миллиона рублей)», — рассказал Рапп журналистам.

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Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью по итогам находки сообщило, что, по их мнению, все наркотики были извлечены из воды, однако не исключили обнаружение дополнительных брикетов. Правоохранители продолжают поиск в других частях острова Уайт. Предположительно партия кокаина прибыла из Южной Америки на борту торгового судна, откуда его сбросили у берегов Великобритании.

Ранее в США задержали жителя Мексики, который попытался спрятать в партии огурцов 180 килограммов кокаина. Общая стоимость запрещенного груза составила около 5,3 миллиона долларов.

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    Антонина Черташ
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