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18:49, 19 марта 2024Ценности

55-летняя Кайли Миноуг без макияжа попала в объектив папарацци

Фото: HOCH ZWEI / Globallookpress.com

Австралийская певица Кайли Миноуг без макияжа попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

55-летнюю знаменитость запечатлели в спортивном костюме и кожаной куртке черного цвета, верх которой был оформлен шерстяной подкладкой. Кроме того, она надела зеленую кепку и солнцезащитные очки. На размещенных кадрах видно, что на лице певицы отсутствует косметика, а волосы распущены.

Многие читатели портала разделились во мнениях по поводу естественного внешнего вида звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Страшно выглядящая старуха», «Без всей этой боевой раскраски она похожа на мужчину», «Неудивительно, что она одинока», «Кайли очень красивая женщина и к тому же по-настоящему милая», «Великолепная», «Все равно она очень привлекательная», — высказывались они.

В октябре 2023 года Кайли Миноуг снялась в откровенном образе для рекламной кампании коллаборации люксовых брендов Jimmy Choo и Jean Paul Gaultier. Тогда она надела прозрачный топ без рукавов и с объемным воротником-хомутом, скрывающим грудь, и трусы поверх капроновых колготок.

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      Мария Винар
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