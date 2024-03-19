Грэм: украинцы должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По его словам, граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны Соединенных Штатов. Он добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) «нужно больше людей в строю».

18 марта стало известно, что американский сенатор прибыл с визитом в Киев. Ранее Грэм заявил, что Соединенным Штатам следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Сенатор-республиканец напомнил, что страны Европы из 50 миллиардов долларов, переданных Украине, 33 сделали займом. Он призвал американские власти поступить таким же образом.