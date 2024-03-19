Белла Хадид снялась в облегающем платье без бюстгальтера для Vogue

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном образе без бюстгальтера для итальянской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного издания.

На размещенном снимке 27-летняя манекенщица запечатлена в облегающем платье телесного цвета, сквозь ткань которого просвечивает ее обнаженная грудь. Она предстала перед камерой, стоя на лошади.

Визажисты решили сделать акцент на естественную красоту знаменитости, нанеся на лицо минимальное количество косметики. Стилисты, в свою очередь распустили ее волосы и уложили в небрежные локоны.

В феврале Хадид показала фото топлес для журнала Perfect Magazine. Модель позировала вполоборота к камере, прикрывая обнаженную грудь рукой.