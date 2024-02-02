Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фото топлес для журнала Perfect Magazine. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица позировала вполоборота к камере, прикрывая обнаженную грудь рукой. Она уложила волосы в высокий небрежный пучок, надела массивные золотистые серьги и нанесла на щеки ярко-розовые румяна.

Кроме того, знаменитость запечатлели в прозрачной белой майке, черном боди и коротком русом парике, а также в розовой футболке и золотистых сапогах, в то время как она сидела на корточках. Автором съемки стал американский фотограф Брайс Андерсон.

Ранее в январе канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась топлес для обложки журнала. На размещенном черно-белом кадре 58-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь руками.