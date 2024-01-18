58-летняя Линда Евангелиста снялась топлес для обложки журнала

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась топлес для обложки журнала Perfect Magazine. Соответствующий снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

На размещенном черно-белом кадре 58-летняя знаменитость предстала без бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь руками. При этом звезде собрали волосы и сделали макияж с акцентом на губах.

В качестве аксессуаров для Евангелисты выбрали украшения в виде массивного браслета и серег. Свой образ она дополнила кепкой с широким и плоским козырьком.

В ноябре 2023 года Линда Евангелиста рассказала об увлечении опасными диетами после 30 лет. Выяснилось, что супермодель периодически придерживалась детокс-программы Master Cleanse, которая подразумевает употребление только соленой воды и травяного слабительного чая в течение первых десяти дней.