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20:25, 19 марта 2024Культура

Билан рассказал о своей схожести с привезенным из ДНР котом

Дима Билан рассказал о схожести с котом Шахтером, которого он привез из ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Российский певец Дима Билан рассказал о своей схожести с котом Шахтером, которого он привез из Донецкой народной республики (ДНР). Его слова приводит «Пятый канал».

Билан поделился, что он, как и его питомец не любит лишнего внимания, открыт к близким и осторожен с незнакомыми людьми. «Я таких животных вообще, по-моему, не встречал. Он абсолютно мемный. Он абсолютно странноватый. Тоже как бы немножко бывает асоциальным. Очень ненавязчивый. Но когда его позовешь, он прям бежит на второй этаж», — рассказал артист.

Исполнитель также подчеркнул, что их с питомцем объединяет любовь к музыке. «Поет, разговаривает, спит на рояле исключительно. Может, потому что как бы он с ним сливается. Его не заметно иногда», — добавил Билан.

Ранее Билан сделал заявление о своей поездке в зону специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Он подчеркнул, что советует всем неравнодушным посетить новые регионы России. «Вы можете взять съездить и посмотреть, что и как там происходит. Так вы сделаете свое оценочное мнение», — заявил артист.

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