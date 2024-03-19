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14:01, 19 марта 2024Наука и техника

Раскрыта 86-летняя загадка биологии

Current Biology: раскрыто вещество, вызывающее у рыб страх хищника

Изображение: Current Biology (2024) / phys.org

Ученые Центра наук о мозге RIKEN в Японии раскрыли 86-летнюю биологическую загадку, связанную с тем, как рыбы сигнализируют своим сородичам о хищнике. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В 1938 году ученые обнаружили, что у некоторых видов карповых стаи ведут себя так, как будто поблизости находится хищник, когда в их аквариум помещают раненую рыбу. Этот защитный механизм позволяет рыбам избегать опасности, даже если они сами не обнаружили хищника напрямую. Предполагалось, что некий шрекстофф («пугающее вещество» по-немецки) выделялось из кожи раненой рыбы и выявлялось его сородичами через обоняние.

С тех пор исследователи установили, что рыбы надотряда Ostariophysis, на долю которых приходится около 70 процентов всех пресноводных рыб, ведут себя аналогичным образом, но только в том случае, если травмированная рыба принадлежит к тому же виду.

В ходе эксперимент ученые бросали поврежденную кожу рыбок данио в аквариум с рыбками того же вида, а затем использовали иммуногистохимию, чтобы визуализировать, какие части обонятельной луковицы мозга рыбы усиливали активность. Реакцию продемонстрировали три обонятельные области мозга: один был неспецифичным и реагировал на все три типа поврежденной кожи, второй был специфичным для надотряда, а третий был специфичным для рыбок данио.

Это позволило им получить молекулу, на которую реагируют только рыбки данио и названную сульфатом даниола. Другая молекулы, вызывающая реакцию у членов надотряда, была названа остариоптерином. В чистом виде эти соединения также вызывали у рыб сильное чувство страха.

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      Александр Еникеев
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