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18:41, 19 марта 2024Путешествия

Блогерша отправилась в трущобы Мумбаи и подверглась жесткой критике в сети

Фото: @tarkatims

Американская тревел-блогерша подверглась жесткой критике в сети из-за того, что отправилась в тур по трущобам Мумбаи. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте с ником @tarkatims.

24-летняя Тара Катимс опубликовала видео о том, как лучше провести время в этом городе Индии. По словам путешественницы, больше всего ей понравился двухчасовой тур по трущобам Дхарави, который ей организовал человек из бедных кварталов.

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«Экскурсия познакомит вас с различными отраслями промышленности в трущобах, вы увидите повседневную жизнь там, а также узнаете о неправительственных организациях, которые помогают местным жителям», — поделилась блогерша.

Пользователи соцсети осудили Катимс за рекламирование подобных туров. «Бедность — это не туризм, это не для развлечений», «Проведение тура по трущобам не поможет их жителям избавиться от этого клейма», — написали они.

Другой путешественник из России рассказал, что Индия поразила его обилием мусора и грязи. Он отметил, что простые индийцы живут в «запредельной нищете».

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      Мария Борисова
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