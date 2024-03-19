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10:41, 19 марта 2024Ценности

Бритни Спирс станцевала в рваном топе и леопардовых трусах на камеру

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс в откровенном образе станцевала на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица поделилась видео, на котором запечатлела себя в рваном кроп-топе черного цвета и трусах с низкой посадкой, оформленных леопардовым принтом. Также она надела сапоги с высоким голенищем, чокер на шею и ободок с рогами.

На протяжении всего ролика знаменитость приспускала с бедер нижнее белье и поправляла руками верхнюю часть своего наряда.

Ранее певица Бритни Спирс снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Тогда певица предстала перед камерой полностью обнаженной. На одном из кадров она стояла с распущенными волосами, положив пальцы рук на ключицы.

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      Карина Черных
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