Бритни Спирс станцевала в рваном топе и леопардовых трусах на камеру

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс в откровенном образе станцевала на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица поделилась видео, на котором запечатлела себя в рваном кроп-топе черного цвета и трусах с низкой посадкой, оформленных леопардовым принтом. Также она надела сапоги с высоким голенищем, чокер на шею и ободок с рогами.

На протяжении всего ролика знаменитость приспускала с бедер нижнее белье и поправляла руками верхнюю часть своего наряда.

Ранее певица Бритни Спирс снялась в откровенном виде и показала фото фанатам. Тогда певица предстала перед камерой полностью обнаженной. На одном из кадров она стояла с распущенными волосами, положив пальцы рук на ключицы.