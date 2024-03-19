Бывшая модель Playboy рассказала о трудностях в личной жизни

31-летняя бывшая модель эротического журнала Playboy Луанна Жасмин рассказала, что считает себя такой же привлекательной, как Дженнифер Лопес, но при этом мужчины постоянно ей изменяют. О трудностях в личной жизни женщины сообщило издание The Sun.

Жасмин рассказала, что считает себя обладательницей эталонной красоты: у нее темные длинные волосы, светло-зеленые глаза и идеальная фигура, но при этом почти каждый бывший парень ей изменял. «Я добилась безупречного цвета лица, сделала новый нос и губы, скорректировала форму скул, установила виниры. На это я потратила тысячи долларов. Неужели мужчины находят кого-то красивее меня?», — задалась вопросом модель.

В то же время Жасмин призналась, что сама выбирает мужчин только внешности. По словам экс-модели, все ее избранники по типажу напоминали Генри Кавилла, сыгравшего Супермена. «Мне нравится, когда брутальные мужчины осыпают меня комплиментами. Но как только они понимают, что у меня есть характер и ум, начинают искать себе другую подружку», — объяснила она.

Знаменитость добавила, что мужчины не только изменяли ей, но и зачастую придумывали самые нелепые отговорки, чтобы скрыть ложь. Жасмин не нравится, что мужчины ценят ее лишь за внешность, но, чтобы все-таки найти парня, она продолжает совершенствовать внешность, и не знает, как вырваться из этого порочного круга.

«Я потеряла веру в мужчин. Сейчас я одинока и стараюсь избегать любовных связей любой ценой. Я понимаю, что для продолжения отношений мне нужно нечто большее, чем бабочки в животе. Иногда я думаю, что мне следует снизить свои стандарты и найти хорошего парня, не наделенного красивой внешностью», — подытожила экс-модель.

Ранее модель OnlyFans Корри Йи пожаловалась на неожиданные трудности с мужчинами. По ее словам, многие пытаются познакомиться с ней для отношений, но после выставляют невыполнимое условие.