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08:57, 19 марта 2024Силовые структуры

Бывший полицейский два года сажал пьяных россиян в самодельную клетку и попался

На Чукотке участковый наказывал пьяных жителей, сажая их в самодельную клетку

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший полицейский, по предварительным данным, два года сажал пьяных жителей села Янракыннот в самодельную металлическую клетку около служебного кабинета в качестве меры воздействия на их поведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

Действия попавшегося злоумышленника квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия») УК РФ, свою вину фигурант не признает. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Провиденский районный суд Чукотского автономного округа.

По данным надзорного ведомства, в 2018 и 2020 годах мужчина, занимая должность участкового уполномоченного полиции межмуниципального отделения «Провиденское», удерживал в самодельной клетке девять женщин и пять мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в качестве меры наказания. Уточняется, что данное «помещение» не было переназначено для административного задержания, а его площадь составляла менее одного квадратного метра. Кроме того, в отношении четырех жителей села, которые оказали ему сопротивление, полицейский незаконно применил насилие.

Ранее Нижнеилимский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего инспектора дорожно-постовой службы, признав его виновным в получении девяти взяток от местных жителей.

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      Олеся Мицкевич
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