В России бывшего инспектора ДПС осудили на десять лет за получение взяток

Экс-инспектора ДПС из Иркутской области приговорили к 10 годам колонии за взятки

Нижнеилимский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего инспектора дорожно-постовой службы (ДПС), признав его виновным в получении девяти взяток от местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением специального звания, государственных наград и права занимать должности в системе правоохранительных органов на пять лет. Ему также назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

По данным следствия, подсудимый, занимая должность инспектора ДПС с 2020 по 2022 год, получал взятки в размере от пяти до десяти тысяч рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях в отношении местных жителей. Он же получил 110 тысяч рублей взятки от предпринимателя за обеспечение беспрепятственного проезда автомашин, груженных лесом, по одной из местных дорог. В зале суда экс-полицейский не признал свою вину.

Ранее суд в Якутии приговорил 46-летнего местного жителя к пяти годам колонии общего режима за дачу взятки инспектору ГИБДД.