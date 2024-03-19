Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:30, 19 марта 2024Силовые структуры

В России бывшего инспектора ДПС осудили на десять лет за получение взяток

Экс-инспектора ДПС из Иркутской области приговорили к 10 годам колонии за взятки

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Нижнеилимский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего инспектора дорожно-постовой службы (ДПС), признав его виновным в получении девяти взяток от местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением специального звания, государственных наград и права занимать должности в системе правоохранительных органов на пять лет. Ему также назначен штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

По данным следствия, подсудимый, занимая должность инспектора ДПС с 2020 по 2022 год, получал взятки в размере от пяти до десяти тысяч рублей за несоставление протоколов об административных правонарушениях в отношении местных жителей. Он же получил 110 тысяч рублей взятки от предпринимателя за обеспечение беспрепятственного проезда автомашин, груженных лесом, по одной из местных дорог. В зале суда экс-полицейский не признал свою вину.

Ранее суд в Якутии приговорил 46-летнего местного жителя к пяти годам колонии общего режима за дачу взятки инспектору ГИБДД.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД сочли фобией отказ ФРГ называть Путина президентом в документах. Как Запад отреагировал на итоги выборов в России?

      Один вид недвижимости в российских столицах подешевел

      В Европе придумали способ снизить спрос на зерно из России

      Знаменитый маньяк Бикини-киллер рассказал о своем главном сожалении

      Адвоката Трампа арестовали по делу о выборах 2020 года

      Врачи раскрыли способ не переедать

      Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

      Байден задумал новый формат по сдерживанию Китая в Азии

      Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом

      Аэропорт Сочи запросил для себя особый режим полетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше