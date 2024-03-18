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09:29, 18 марта 2024Силовые структуры

Россиянин купил права и отправился в колонию на пять лет

В Якутии суд приговорил мужчину к 5 годам колонии за покупку прав

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил 46-летнего местного жителя к пяти годам колонии общего режима по делу о взятке за получение водительского удостоверения без сдачи экзамена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Суд наложил арест на его гараж и автомобиль, а также оштрафовал на 700 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2017 году подсудимого лишили прав за управление в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В марте 2022 года он встретил знакомого, который предложил выступить посредником в передаче взятки инспектору отдела ГИБДД. Мужчина пообещал, что за это правоохранитель внесет данные о якобы сдаче экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД). Осужденный отдал деньги и вскоре незаконным образом получил от посредника водительское удостоверение.

Ранее суд в Смоленске приговорил к 8,5 года колонии строгого режима местного жителя, который передал взятку в размере 15 тысяч долларов таможеннику.

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