Россиянин дал взятку таможеннику и получил восемь лет колонии

Житель Смоленска получил 8,5 года колонии за взятку таможеннику

Суд в Смоленске приговорил к 8,5 года колонии строгого режима местного жителя, который передал взятку в размере 15 тысяч долларов таможеннику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по региону.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в конце января 2022 года подсудимый, представляя интересы компании-перевозчика, обратился к работнику Смоленской таможни и предложил 15 тысяч долларов в качестве взятки за сокрытие выявленных нарушений при перевозке товара. Таможенник сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы, а мужчина был задержан с поличным сотрудниками СК совместно с коллегами из ФСБ.

Ранее 46-летнего старшего врача станции скорой медицинской помощи из Владивостока обвинили в получении взятки от представителя ритуальной компании.