Российского врача обвинили в получении взятки от ритуальной компании

Во Владивостоке врача обвинили в получении взятки от ритуальной компании

В Владивостоке 46-летнего старшего врача Станции скорой медицинской помощи обвинили в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, с апреля по июль 2023 года женщина получила от представителя ритуальной компании 200 тысяч рублей. За эту сумму она должна была предоставлять им необходимую информацию о пациентах.

Возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом в крупном размере») УК РФ. Отмечается, что обвиняемая уже имела судимость за аналогичное преступление. Сейчас она находится СИЗО. Кроме того, на ее машину Toyota Wish наложен арест.

В прокуратуре добавили, что дело против взяткодателя выделили в отдельное производство.

Ранее стало известно, что на Урале директора МУП заподозрили в получении взятки на семь миллионов рублей.