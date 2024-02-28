Директора уральского МУПа задержали за многомиллионную взятку

На Урале задержали директора МУПа за взятку в семь миллионов рублей

На Урале директора МУПа заподозрили в получении взятки на семь миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, 45-летняя женщина руководила «Городским коммунальным и тепловым хозяйством». Они занимались аварийным жилым фондом и домами, оставшимися без управления. В течение года подозреваемая получала деньги от директора одной из управляющий компаний за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов. Однако данные услуги не предоставлялись, считает следствие.

Суммарно женщина получила 6,8 миллиона рублей. Ее задержали.

Ранее стало известно, что Самарский суд заменил экс-руководителю Самарского бюро медико-социальной экспертизы (БСМЭ) Дмитрию Драчу меру пресечения за попытку повлиять на свидетелей и отправил его в СИЗО.

