Часть похищенного миллиарда рублей из российского банка попала на видео

МВД показало видео с деньгами, изъятыми у похитившего 1 млрд руб. в Петербурге

Россиянин украл из банка более миллиарда рублей и стал рекордсменом

Начало событий в новости Россиянин украл из банка более миллиарда рублей и стал рекордсменом

В международном аэропорту Сочи полиция задержала подозреваемого в краже из банковского хранилища в Санкт-Петербурге денег и ценностей на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве предоставили оперативное видео с долларами и евро, обнаруженными в съемной квартире в подмосковных Люберцах.

На кадрах видны пачки иностранных купюр, на кровати разложены ювелирные украшения.

У подозреваемого изъято 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро. Его поймали при попытке покинуть Россию. Он рассказал, что заказчиками кражи были его знакомые, которые сообщили ему информацию, необходимую для вскрытия ячеек в депозитарии банка. По данным МВД, злоумышленник получил доступ в хранилище банка при помощи современных технологий. Следователи ищут его сообщников.

Имя подозреваемого раскрыли в объединенной пресс-службе судов Петербурга — Петроградский суд арестовал до 15 мая уроженца Сочи Артура Барбынца. Он, как следует из материалов дела, в период с 7 по 15 марта незаконно проник в банковское хранилище, открыл индивидуальные сейфовые ячейки, арендованные частным лицом, и украл 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов долларов. Общий ущерб составил один миллиард 63 миллиона 798 тысяч рублей. Их украли у известного кинопродюсера, уточняет «Фонтанка», не раскрывая его имени.

Барбынец является гражданином России и Молдавии. Он оказался в Сочи, так как там живет его мать. О судьбе остальных денег пока неизвестно.