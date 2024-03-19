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14:53, 19 марта 2024Силовые структуры

Россиянин украл из банка более миллиарда рублей и стал рекордсменом

В Петербурге суд арестовал вора-рекордсмена, он вынес из банка более 1 млрд руб

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Сочи Артура Барбынца, подозреваемого в совершении рекордной по сумме кражи из банка — он вынес, по данным следствия, более одного миллиарда рублей в разной валюте и ценности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая.

Из материалов дела следует, что вор в период с 7 по 15 марта незаконно проник в банковское хранилище. Открыв индивидуальные сейфовые ячейки, арендованные частным лицом, он украл 800 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также ювелирные украшения стоимостью 10 миллионов долларов. Общий ущерб составил один миллиард 63 миллиона 798 тысяч рублей.

17 марта по подозрению в краже был задержан гражданин России и Молдавии Барбынец.

В январе сообщалось, что следователи Приморского края завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, похитивших 12 миллионов рублей из банка с помощью подкопа, и передали материалы в суд. Ночью в августе 2022 года 45-летний и 47-летний местные жители проникли в кассовое помещение банка через заранее подготовленное отверстие в подвале дома по улице Пушкинской в Лесозаводске.

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      Любовь Ширижик
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