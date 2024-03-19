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16:38, 19 марта 2024Мир

Дети попросили Макрона дать обещание не допустить войны

BFMTV: дети на встрече с Макроном попросили дать обещание, что война не начнется

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Дети на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Марселе попросили его дать обещание, что война не начнется. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Во время общения с жителями города к французскому лидеру обратился мальчик, попросив пообещать, что не будет войны, после обратилась девочка с вопросом о конфликте на Украине.

«Мы делаем все, чтобы конфликт не случился во Франции», — ответил он.

Ранее бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гене обвинил Макрона в том, что он своими заявлениями ведет страну к прямому конфликту с Россией. По его словам, заявления Макрона о том, что нельзя исключать отправку войск на Украину, могут привести к обострению конфликта вплоть до ядерной войны.

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      Семен Александров
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