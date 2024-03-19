Макрона обвинили в стремлении к прямому конфликту с Россией

Экс-советник президента Франции Гене: Макрон ведет страну к войне с Россией

Французский лидер Эммануэль Макрон своими резкими высказываниями ведет страну к войне с Россией. В этом его обвинил бывший советник экс-президента Франции Николя Саркози Анри Гене в интервью Le Figaro.

«Я вижу в нем президента, который хочет войны и стремится к ней», — сказал французский политик.

По его словам, заявления Макрона, что нельзя исключать отправку войск на Украину, могут привести к обострению конфликта вплоть до ядерной войны. Он отметил, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, поэтому лучшим решением конфликта станут мирные переговоры с Россией и закрепление нейтрального статуса Украины.

Ранее глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар заявил, что Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту России Владимиру Путину. Он напомнил, что почти все члены НАТО отказались поддержать его идею о вводе войск на территорию Украины. По его словам, такая реакция говорит о расколе внутри альянса, что играет на руку России.