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19:47, 19 марта 2024Из жизни

Девочка стала есть стекло и дерево из-за странной болезни

Странная болезнь заставила девочку из Уэльса есть стекло и дерево

Фото: Unsplash

В Уэльсе у трехлетнего ребенка диагностировали странную болезнь, которая заставила ее есть несъедобные объекты и субстанции. Об этом сообщает Dunya News.

Девочка по имени Уинтер пыталась съесть известку со стен, поролон и куски стекла от разбившейся фоторамки. Матери приходится следить за дочерью ежесекундно, потому что та пытается жевать даже коляску и одеяло по ночам. «Она буквально ест весь дом. Я купила новый диван, и она уже успела отгрызть от него куски», — рассказала женщина. По ее словам, не помогают даже многочисленные вкусности, которые она раскладывает на детском стульчике для еды: в качестве пищи девочка выбирает пластик.

У Уинтер диагностированы аутизм и состояние, известное под названием пика (парорекия, аллотриофагия или извращение вкуса). При пике возникает непреодолимое желание употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное (мел, зубной порошок, уголь, глину, песок, лед, стекло, дерево), а также сырое тесто, фарш, крупу. Современной медициной пика рассматривается как симптом железодефицитной анемии. Особенно часто встречается у женщин при беременности, у маленьких детей и людей с нарушениями психического развития, в том числе с аутизмом.

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Ранее сообщалось, что жительница Великобритании обнаружила редкую форму рака у ребенка с помощью вспышки на камере телефона. Она заметила «белое свечение» в глазу трехмесячного сына и решила сфотографировать глаз на телефон со вспышкой. Поиск в интернете показал, что странный симптом мог быть признаком рака.

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      Антонина Черташ
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