Мать обнаружила редкую форму рака у трехмесячного сына с помощью телефона

В Великобритании мать обнаружила ретинобластому у ребенка с помощью вспышки

Жительница Великобритании обнаружила редкую форму рака у сына с помощью вспышки на камере телефона. Об этом сообщает Daily Mirror.

40-летняя Сара Хеджес из города Джиллингем, графство Кент, готовила ужин для детей, когда заметила «белое свечение» в глазу трехмесячного сына Томаса. Сперва женщина решила, что от зрачка ребенка просто отражается свет, однако начала волноваться. На следующий день она посмотрела в глаз сына под разным освещением и снова обнаружила белое свечение зрачка. Тогда она решила сфотографировать глаз на телефон со вспышкой. На снимке отчетливо виднелось белое пятно в зрачке младенца. Поиск в интернете показал, что странный симптом мог быть признаком рака. Сара запаниковала и сразу записалась к терапевту.

Врач обследовал Томаса и диагностировал у него ретинобластому — редкий вид рака сетчатки, который встречается исключительно у детей младше двух лет. Симптомы болезни включают косоглазие, снижение зрения, расширение зрачка со снижением его реакции на свет, изменение цвета радужной оболочки, покраснение глаза и боль. Самым распространенным признаком ретинобластомы является лейкокория — патологический белый рефлекс в области зрачка.

После постановки диагноза младенца сразу направили в больницу в Лондоне, где он прошел шесть курсов химиотерапии. Благодаря своевременному лечению он победил рак и полностью восстановился. По словам Сары, теперь Томас растет счастливым и здоровым ребенком.

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