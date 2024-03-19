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15:30, 19 марта 2024Ценности

Девушка получила пробирку с кровью и банку фасоли вместо платьев в посылке Shein

Девушка получила пробирку с кровью вместо платьев в посылке с сайта Shein

Фото: Yau Ming Low / Shutterstock / Fotodom

Покупательница приобрела одежду в интернет-магазине Shein и удивилась неожиданной находке в посылке. Ее историю приводит New York Post.

Жительница Теннесси Анна Элиот приобрела на сайте ретейлера несколько платьев, однако вместо них получила в коробке банку фасоли и пробирку без подписи с красной жидкостью. В ролике, который набрал более 7 миллионов просмотров в TikTok, девушка рассказала, что отнесла флакон в лабораторию, где выяснилось, что в нем действительно находилась кровь.

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Героиня материала также связалась с Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который начал изучать инцидент, поскольку он может представлять серьезную биологическую опасность. Расследованием занялся и местный шериф. «Если вы получили посылку с Shein, высыпайте содержимое на пол и осматривайте все вещи, прежде чем прикоснуться к ним. Не забудьте после этого продезинфицировать руки. Будьте предельно осторожны», — отметила Элиот.

Представители компании связались с клиенткой и заявили, что проверили камеры видеонаблюдения. По словам руководства, в коробке, которая покинула склад, находились только заказанные ею платья. По этой причине американка пришла к выводу, что содержимое поменяли во время перевозки посылки курьерской службой FedEx. Последняя пообещала провести проверку.

В декабре 2023 года бьюти-блогерша с никнеймом GlamourDDive из Техаса порылась в мусорном баке у косметического магазина Ulta и нашла там коробки с косметикой, которые сотрудники утилизировали с витрин.

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      Карина Черных
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