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11:44, 19 марта 2024Ценности

Дочь Мика Джаггера обнажила грудь на фото для журнала

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Англо-американская модель Джорджия Мэй Джаггер обнажила грудь на фото для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров 32-летняя дочь рок-музыканта Мика Джаггера позировала в распахнутом сером пиджаке на голое тело. Она уложила волосы в гладкий пучок и накрасила губы красной помадой.

Манекенщица также примерила на голое тело коричневый кожаный плащ и предстала перед камерой в обнажающем спину атласном мини-платье. Автором съемки стал известный модный фотограф Мэтт Джонс.

В феврале Джорджия Мэй Джаггер пришла на показ французского бренда Saint Laurent в откровенном наряде, состоящем из прозрачного топа без бретелей и прямой черной юбки ниже колена.

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      Карина Черных
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