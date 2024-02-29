Дочь Мика Джагера вышла в свет в прозрачном топе без бюстгальтера

Англо-американская модель Джорджия Мэй Джаггер пришла на показ французского бренда Saint Laurent в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

32-летняя дочь рок-музыканта Мика Джаггера вышла в свет в наряде, состоящем из прозрачного топа без бретелей и прямой черной юбки ниже колена. При этом она отказалась от бюстгальтера, демонстрируя обнаженную грудь. Помимо этого, манекенщица надела капроновые колготки в тон наряду и лаковые бордовые туфли на каблуках.

В качестве аксессуаров женщина выбрала коричневый ремень, удлиненные кожаные перчатки и золотое ожерелье. Кроме того, Джаггер распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В июле 2023 года дочь Мика Джаггера показала тело в бикини. Ее образ дополняли ботинки с высоким голенищем и юбка длины мини, которую она расстегнула для съемки.