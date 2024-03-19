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10:14, 19 марта 2024Из жизни

Домашний кролик откусил палец грудному ребенку

SCMP: в Китае домашний кролик откусил палец 11-месячной девочке

Фото: Jennifer Chen / Unsplash

В Китае кролик откусил указательный палец правой руки грудному ребенку. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

11-месячная девочка Нини из уезда Лисинь, провинция Аньхой, получила серьезную травму, когда гостила у бабушки по фамилии Цзян. Женщина отправилась на кухню, чтобы приготовить завтрак внучке, но внезапно услышала ее крик. Цзян прибежала к девочке и обнаружила, что у нее нет части указательного пальца. Выяснилось, что Нини, стоявшая у клетки с кроликом, просунула в нее палец и была укушена домашним животным.

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Цзян сразу сообщила родителям девочки о случившемся. Нини отвезли в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Однако сохранить палец девочке не удалось, так как запаниковавшие члены семьи не успели найти его оторванную часть.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Он схватил мужчину за руку и откусил ему кисть.

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      Алиса Удовик
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