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15:29, 19 марта 2024Россия

Дума распространила обязанность поднимать российский флаг на детсады и вузы

Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государственная Дума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В распространенном материале говорилось, что с 1 сентября 2024 года вывешивать флаг на зданиях или устанавливать его на своей территории будут обязаны все школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности. В прошлом подобное требование касалось только общеобразовательных школ.

В Думе подчеркнули, что российский триколор должен находиться на своем месте постоянно. Образовательные организации, занимающие не отдельно стоящее здание, а, к примеру, помещение в многоквартирном доме, должны будут держать флаг на своей территории.

В праздничные дни флаг будут вывешивать и на самом здании, разъяснили в документе.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о еженедельном подъеме в школах копии Знамени Победы. В пояснительной записке отмечалось, что церемония нужна для развития патриотических взглядов у молодежи и борьбы с фальсификацией истории в условиях гибридной войны Запада против России.

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      Анна Щербакова
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