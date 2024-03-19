Дума распространила обязанность поднимать российский флаг на детсады и вузы

Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг

Государственная Дума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В распространенном материале говорилось, что с 1 сентября 2024 года вывешивать флаг на зданиях или устанавливать его на своей территории будут обязаны все школы, детские сады, колледжи, техникумы и вузы независимо от формы собственности. В прошлом подобное требование касалось только общеобразовательных школ.

В Думе подчеркнули, что российский триколор должен находиться на своем месте постоянно. Образовательные организации, занимающие не отдельно стоящее здание, а, к примеру, помещение в многоквартирном доме, должны будут держать флаг на своей территории.

В праздничные дни флаг будут вывешивать и на самом здании, разъяснили в документе.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о еженедельном подъеме в школах копии Знамени Победы. В пояснительной записке отмечалось, что церемония нужна для развития патриотических взглядов у молодежи и борьбы с фальсификацией истории в условиях гибридной войны Запада против России.

