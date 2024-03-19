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18:01, 19 марта 2024Культура

Популярная британская актриса рассказала о съемках постельных сцен в фильме сына

Элизабет Херли рассказала о съемках постельных сцен в фильме ее сына

Кадр: Фильм «Строго конфиденциально»

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли рассказала об опыте съемок постельных сцен в фильме ее сына Дэмиана. Ее цитирует Page Six.

Херли исполнила главную роль в картине «Строго конфиденциально». 58-летняя звезда «Остина Пауэрса» отметила, что не возражала против съемок откровенных сцен для нового фильма, потому что режиссером выступил ее 21-летний сын. «Его присутствие там означало, что я чувствовала себя в безопасности и под присмотром», — объяснила она. Херли описала процесс работы над лентой «освобождающим».

Сын актрисы также поделился, что некоторым людям эта ситуация может показаться странной, однако для него это просто «часть бизнеса».

Ранее актер Уильям Болдуин отреагировал на откровения актрисы Шэрон Стоун о том, что продюсер Роберт Эванс требовал от нее переспать с Болдуином на съемках фильма «Щепка» (1993).

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      Варвара Кошечкина
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