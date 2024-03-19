ЕС признал провал плана поставок миллиона снарядов Украине

Еврокомиссия признала провал плана поставить Украине миллион снарядов

Еврокомиссия признала провал плана Европейского союза (ЕС) поставить Украине миллион снарядов за 2023 год. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Стано сообщил о признании Еврокомиссией невыполнения цели по поставке миллиона снарядов в период с марта 2023 года по март 2024 года. По его словам, вопрос также обсуждался на встрече глав МИД стран Евросоюза 18 марта. Представитель ЕС подчеркнул, что цель в миллион снарядов останется без пересмотра.

«К настоящему моменту — вернее, к концу марта — мы поставим около 500 тысяч снарядов», — заявил евродипломат. Он также рассказал, что в январе страны — члены Евросоюза смогли выйти на уровень производства в миллион снарядов год.

15 марта Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на производство боеприпасов. Решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов ЕС.