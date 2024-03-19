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14:54, 19 марта 2024Мир

ЕС признал провал плана поставок миллиона снарядов Украине

Еврокомиссия признала провал плана поставить Украине миллион снарядов

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия признала провал плана Европейского союза (ЕС) поставить Украине миллион снарядов за 2023 год. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Стано сообщил о признании Еврокомиссией невыполнения цели по поставке миллиона снарядов в период с марта 2023 года по март 2024 года. По его словам, вопрос также обсуждался на встрече глав МИД стран Евросоюза 18 марта. Представитель ЕС подчеркнул, что цель в миллион снарядов останется без пересмотра.

«К настоящему моменту — вернее, к концу марта — мы поставим около 500 тысяч снарядов», — заявил евродипломат. Он также рассказал, что в январе страны — члены Евросоюза смогли выйти на уровень производства в миллион снарядов год.

15 марта Еврокомиссия выделила европейским компаниям 500 миллионов евро на производство боеприпасов. Решение было принято в рамках схемы поставок большего количества снарядов на Украину и пополнения запасов ЕС.

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      Юрий Леонов
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