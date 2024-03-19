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16:30, 19 марта 2024Наука и техника

Раскрыта выживаемость спор плесени на экзопланетах

arXiv: споры плесени могут выжить под излучением красных карликов

Фото: Rebekah Kebede / Reuters

Ученые из Португалии и Германии раскрыли выживаемость спор плесени на экзопланетах, вращающихся вокруг красных карликов. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Красные карлики характеризуются чрезвычайно длительной продолжительностью жизни, что повышает шанс развития жизни на вращающихся вокруг них планетах. В то же время звезды этого класса порождают мощные вспышки, в результате которых их яркость удваивается за очень короткий промежуток времени. Чтобы проверить, могут ли в этих условиях выживать примитивные организмы, ученые подвергли грибок Aspergillus niger излучению, имитирующему радиацию красного карлика, проникающую сквозь марсианскую атмосферу.

Aspergillus niger характеризуется повышенной выработкой меланина — пигмента, который эффективно рассеивает ультрафиолетовый свет. Споры этого грибка имеют сложную и плотную оболочку из меланина, которая защищает их от ультрафиолетового и даже рентгеновского излучения.

Исследователи протестировали разные типы спор A.niger в разных растворах. Один из них был диким штаммом, другой мутантным штаммом, модифицированным для повышенного синтеза меланина, а третий — штаммом с дефицитом меланина. Споры суспендировали либо в солевых растворах, либо в растворах, богатых меланином, либо в контрольном растворе на определенный период времени, подвергая их воздействию различных доз как рентгеновского, так и УФ-излучения.

Результаты показали, что плесень может выжить в условиях интенсивной радиации в том случае, если она находится всего в нескольких миллиметрах под поверхностью грунта или воды. При этом чем выше количество вырабатываемого меланина, тем выше выживаемость грибка. Таким образом, этот пигмент играет решающую роль в потенциальном появлении жизни на экзопланетах вокруг красных карликов.

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      Александр Еникеев
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