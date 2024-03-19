Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 19 марта 2024Мир

Фермеры Финляндии анонсировали марши на тракторах

Фермеры Финляндии проведут марши на тракторах в поддержку сельхозпроизводителей

Фото: Jarhe Photography / Shutterstock / Fotodom

Фермеры Финляндии объявили, что 22 и 23 марта проведут «продовольственный марш» на тракторах для привлечения внимания к проблемам аграриев. Об этом сообщил Центральный союз сельхозпроизводителей и лесовладельцев Финляндии.

«Тяжелое положение фермерских хозяйств на продовольственных рынках станет достоянием широкой общественности. В пятницу на рынке Куопио соберутся производители из Восточной и Центральной Финляндии», — анонсировал профсоюз.

Аграрии обвиняют правительство страны в том, что субсидии для поддержки сельскохозяйственных предприятий не менялись на протяжении 20 лет, несмотря на активный рост общего государственного бюджета. Фермеры также испытывают трудности из-за роста процентных ставок и увеличения издержек производства.

Профсоюз добавил, что в ходе тракторных маршей намерен напомнить правительству «о необходимости выполнять свои обещания, поскольку оно готовится к принятию государственного бюджета на ближайшие годы».

12 марта протестующие против нечестной конкуренции фермеры Польши перекрыли границу с Украиной на четырех направлениях.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил, что диверсанты собирались устроить террористический рейд по России. Теперь они стали целью ФСБ

      32-летний россиянин заснул и вмерз в бетон

      Пассажиры чудом выжили в попавшем в авиакатастрофу самолете

      Китай призвал к сокращению крупнейших арсеналов для диалога по разоружению

      В США заявили о невозможности замены истощенных сил ПВО на Украине

      Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

      Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть Бэтмена

      В Госдуме анонсировали тестовую рассылку электронных повесток в весенний призыв

      Раскрыт вероятный исполнитель роли Джеймса Бонда в новом фильме

      Обнаружена новая причина рака желудка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше