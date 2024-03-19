Фермеры Финляндии анонсировали марши на тракторах

Фермеры Финляндии проведут марши на тракторах в поддержку сельхозпроизводителей

Фермеры Финляндии объявили, что 22 и 23 марта проведут «продовольственный марш» на тракторах для привлечения внимания к проблемам аграриев. Об этом сообщил Центральный союз сельхозпроизводителей и лесовладельцев Финляндии.

«Тяжелое положение фермерских хозяйств на продовольственных рынках станет достоянием широкой общественности. В пятницу на рынке Куопио соберутся производители из Восточной и Центральной Финляндии», — анонсировал профсоюз.

Аграрии обвиняют правительство страны в том, что субсидии для поддержки сельскохозяйственных предприятий не менялись на протяжении 20 лет, несмотря на активный рост общего государственного бюджета. Фермеры также испытывают трудности из-за роста процентных ставок и увеличения издержек производства.

Профсоюз добавил, что в ходе тракторных маршей намерен напомнить правительству «о необходимости выполнять свои обещания, поскольку оно готовится к принятию государственного бюджета на ближайшие годы».

12 марта протестующие против нечестной конкуренции фермеры Польши перекрыли границу с Украиной на четырех направлениях.