Отправившего фото пениса 15-летней девочке мужчину посадили в тюрьму на год

В Англии впервые отправили в тюрьму мужчину за рассылку непристойных фотографий

Жителя Великобритании посадили в тюрьму за то, что он отправил 15-летней девочке и взрослой женщине фотографию пениса с телефона. Как сообщает Daily Mail, он стал первым человеком в Англии и Уэльсе, получившим тюремный срок за это преступление.

39-летний Николас Хоукс, прежде имевший судимость за преступления против половой неприкосновенности, 9 февраля отправил непристойные снимки девочке-подростку и женщине старше 60. Обе сделали скриншоты и обратились в полицию. Как выяснилось позже, мужчина прислал фотографии с телефона отца, позаимствованного под предлогом разговора с куратором из полиции, с которым он был обязан общаться.

Всего три дня спустя Хоукс предстал перед мировым судом Саутенда. Он признал себя виновным по двум пунктам обвинения: отправке фотографий гениталий с целью вызвать тревогу и беспокойство или унизить жертву. Во вторник, 19 марта, его приговорили к году и трем месяцам тюрьмы.

Сторона обвинения утверждала, что получившее непристойное изображение девочка была потрясена и плакала. Защита парировала, что Хоукс не получает сексуального удовлетворения от совершения подобных преступлений и делает это из-за посттравматического расстройства (ПТСР), которое развилось из-за того, что восемь лет назад его похитили, нанесли ему ножевое ранение и требовали от его отца выкуп. Судья отвергла этот аргумент и отметила, что обвиняемый может и страдает от ментального заболевания, но при этом имеет крайне искаженное представление о себе и своих сексуальных желаниях.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Хоукс не прошел предписанный ему прежде курс лечения у психиатра, так как очередь к нему якобы была слишком длинной. Он получил это предписание после того, как 12 мая 2023 года зашел в здание клиники, разделся, натер гениталии санитайзером и пять минут ходил в таком виде по вестибюлю. Затем он вышел на улицу и попытался пообщаться с прохожим.

Также его задерживали 23 июля того же года, когда он, будучи в одних кроссовках, подошел к компании молодых людей в парке, завел с ними разговор о сексе, а также без спроса поцеловал одну девушку и обнял другую. Тогда он избежал наказания, так как сослался на проблемы из-за ПТСР, злоупотребление кокаином и отсутствие сексуального влечения к детям.

Это первый приговор по делу о так называемом киберфлэшинге — демонстрации гениталий через интернет — вынесенный на территории Англии и Уэльса. Киберфлэшинг был признан преступлением лишь 31 января. Максимальное наказание за это преступление — тюремное заключение до двух лет.

Ранее сообщалось, что мужчина, который занимал руководящие должности в двух престижных высших учебных заведениях Сингапура, оказался извращенцем, который заглядывал под юбки студенток. 53-летнего Фо О Сы Ан Чи уличили в том, что он снимал фото и видео под юбками студенток по меньшей мере 31 раз в период с апреля 2018 года по март 2020 года.