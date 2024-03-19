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14:00, 19 марта 2024Мир

Генсек НАТО призвал к увеличению помощи из-за сложной ситуации на Украине

Столтенберг: сложная ситуация на поле боя на Украине требует увеличения помощи

Фото: Yves Herman / Reuters

Сложная ситуация на поле боя на Украине требует увеличения военной помощи со стороны западных стран. К этому призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Ситуация на поле боя остается сложной, но это причина чтобы наращивать нашу поддержку Украины, а не снижать ее», — сказал глава Североатлантического альянса.

Он призвал всех партнеров НАТО делать все, чтобы «не допустить победы России в конфликте на Украине», поскольку это «обнадежит всех авторитарных лидеров».

Ранее стало известно, что на юго-востоке Румынии планируется создание самой большой базы НАТО в Европе на основе действующего объекта «Михаил Когэлничану». Общая площадь объекта составит 2,8 тысячи гектаров. Объем инвестиций составит 2,5 миллиарда евро. По предварительным оценкам, на территории базы смогут разместиться до 10 тысяч военнослужащих.

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      Семен Александров
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