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02:36, 19 марта 2024Мир

Глава МИД Турции оценил диалог с Лавровым

Глава МИД Турции Фидан сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым
Сергей Лавров и Хакан Фидан

Сергей Лавров и Хакан Фидан. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у него сложился хороший диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова приводит РИА Новости.

Корреспондент телеканала CNN Turk Ханде Фырат уточнила, что со стороны также заметны хорошие отношения главы турецкого МИД с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Хакан подтвердил, что диалог с американским коллегой идет в позитивном русле.

3 марта министры иностранных дел Росси и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели переговоры в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Глава МИД Турции отметил, что в рамках встречи была затронута текущая ситуация в Сирии. Стороны решили в дальнейшем уделять этому вопросу больше внимания.

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      Юлия Мискевич
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